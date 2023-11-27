التزاماً بتوفير خدمات لوجستية عالمية المستوى

المجمع يمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 560 ألف قدم مربع ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على تخزين البضائع الجافة والمنتجات الدوائية بجودة عالية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن إنجاز المرحلة الأولى من مجمع جافزا اللوجستي، الذي يعد مستودعاً متعدد الاستخدامات للخدمات اللوجستية، والذي تم تطويره بالتعاون مع مجموعة أمانة الرائدة إقليمياً في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية.

ويعد مجمع جافزا اللوجستي إنجازاً هاماً يعكس التزام المجموعة بتوفير خدمات لوجستية عالمية المستوى لتلبية الطلب المتزايد على مساحات التخزين والتوزيع في المنطقة.

وتشمل المرحلة الأولى من المجمع مجموعة متنوعة من المرافق تمتد على مساحة واسعة تصل إلى 562,507 قدم مربع، بما في ذلك، وحدات تخزين البضائع الجافة والدوائية من الفئة A، ومستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، هذا إلى جانب المساحات المكتبية. كما تم تزويد المجمع بالتجهيزات اللازمة التي تضم أرصفة التحميل والخدمات الأمنية وكاميرات المراقبة.

وتم بالفعل تأجير كامل مساحة المرحلة الأولى وهي في طور الإنشاء، ما يعكس الطلب الكبير والمتزايد على الخدمات اللوجستية وحلول التخزين. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الثانية، التي ستضم مساحة تخزين إضافية تصل إلى 250,000 قدم مربع من الفئة A، خلال الربع الأول من عام 2025. والتي سيتم تطويرها أيضاً بالتعاون مع مجموعة أمانة.

وفي هذا السياق قال عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي: "يساهم إنجاز المرحلة الأولى من مجمع جافزا اللوجستي في تعزيز أداء الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي. كما إن موقع المجمع الاستراتيجي وإمكانية الوصول إليه من منطقة جبل علي سيساهم في تسهيل وصول عملاءنا وتمكينهم من توسيع نطاق أعمالهم، ويتيح لهم الوصول السلس إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدراتهم التنافسية".

وأضاف الهاشمي: "نسعى من خلال نهجنا الشامل إلى مواجهة واستيعاب كافة التحديات التي يواجهها العملاء، والاستفادة من الفرص المتاحة والمتمثلة بطلب الأسواق للحصول على مستودعات عالية الجودة، وهو ما يتيح لنا توفير مساحات مرنة تلبي متطلباتهم الخاصة بشكل دقيق. ومن خلال التعاون الوثيق مع مجموعة أمانة، تمكنّا من تحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يؤكد شراكتنا الوطيدة وخبرتنا المشتركة في تقديم حلول لوجستية عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات التي تشهد تطوراً مستمراً".

وقال جو لبكي، نائب الرئيس، إدارة المشاريع، في مجموعة أمانة: "تواصل المجموعة ريادتها في بناء مجمعات لوجستية عالية الجودة في المنطقة. ويسرنا اليوم الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من مجمع جافزا اللوجستي. الذي يؤكد على التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة ورضا المتعاملين لإحداث تغيير إيجابي في مفهوم التخزين والتوزيع. ويعكس هذا الإنجاز خبرتنا في تقديم حلول مرنة عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات بشكل مستمر، كما نفخر بتقديم أعلى مستويات الجودة في إنجاز هذا المشروع ونتطلع إلى مواصلة تطوير وتعزيز مكانة القطاع".

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصميم مجمع جافزا اللوجستي وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، حيث استُخدم في بناءه الخرسانة مسبقة الصنع، وتمت عمليات البناء في موقع آخر لتقليل الآثار البيئية. كما يتميز المجمع باستخدامه تقنية المنور «سكاي لايت» للإضاءة الطبيعية من أشعة الشمس، ما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل فعال.

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