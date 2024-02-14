إبراهيم الحمادي:

● ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتعميم نماذج ومنهجيات التميز المؤسسي

أحمد القبيسي:

● خطوة جديدة في مسيرة ترسيخ التميز المؤسسي المستدام



الإمارات العربية المتحدة: أطلق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجائزة الشيخ خليفة للامتياز، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، شراكة استراتيجية، للتعاون في تبادل المعرفة في مجالات تقييم التميز المؤسسي، تتبنى الجائزة بموجبها معايير منظومة التميز الحكومي الإماراتي في جيلها الرابع، في عمليات تقييم الترشيحات لدوراتها المقبلة.

حضر توقيع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووقعها كل من إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي عضو اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

وأكد إبراهيم الحمادي أن الشراكة مع جائزة الشيخ خليفة للامتياز، في تبني منظومة التميز الحكومي الإماراتية، تشكل إضافة نوعية جديدة لمسيرة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، الذي يعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتعميم نماذج ومنهجيات التميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة وممارسات التميز في مختلف مجالات العمل.

وقال الحمادي: إن الشراكة تأتي في إطار جهود البرنامج لتوسيع مبادرات تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، في تطوير نماذج موحدة لإدارة جوائز الجودة والتميز في دولة الإمارات، وتوحيد المفاهيم والمعايير الخاصة بالتميز المؤسسي، بما يجسد توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.

نموذج للتميز والريادة

من جهته، أكد أحمد خليفة القبيسي أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبحت نموذجاً للتميز والريادة في مختلف المجالات.

وقال القبيسي: إن الشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، تمثل خطوة جديدة في مسيرة ترسيخ التميز المؤسسي المستدام، ونهدف من خلال هذا الاتفاق لتوحيد المفاهيم وتبني معايير منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بعد مسيرة استمرت 25 عاماً طبقنا خلالها الجيل الأول الياباني والجيل الثاني الأمريكي والجيل الثالث الأوروبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حققت الريادة في مجال التميز والابتكار والريادة بنموذج عالمي حققت من خلاله إنجازات غير مسبوقة.

وتهدف اتفاقية التعاون لبناء علاقة شراكة إستراتيجية فعالة، يسعى الجانبان من خلالها إلى تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات والأدوات بهدف تطوير الأداء في مجالات العمل، وتتبنى جائزة الشيخ خليفة للامتياز بناء على الاتفاقية، معايير منظومة التميز الحكومي أساساً لمعايير جائزة الشيخ خليفة خلال الدورات المقبلة، في عمليات التقييم والتحكيم، فيما سيتعاون الجانبان في بناء قدرات مقيمي الجائزة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإجراء عمليات التقييم.

كما اتفق الجانبان على الشراكة في تطوير مبادرات وبرامج مصاحبة تدعم التميز المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعميم أفضل الممارسات في مجالات التميز.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة دولية، جمعت في دورتها لهذا العام أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.

#بياناتحكومية

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