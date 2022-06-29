التقى خلال زيارته إلى فلوريدا مجموعة من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال

واشنطن العاصمة : اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، زيارة ناجحة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، استغرقت يومين، وركزت على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

والتقى معالي الزيودي كل من مايكل أوديني عمدة مقاطعة بروارد، و دين ترانتاليس عمدة فورت لودرديل، و واين ميسام عمدة ميرامار، و خوسيه بيبي دياز رئيس مجلس ميامي.

وناقش معالي ثاني الزيودي مع هؤلاء المسؤولين سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وفلوريدا، مع التركيز على الاستثمار والسياحة والإنشاءات والرعاية الصحية. وتأتي تلك الاجتماعات عقب زيارة وفد من عمداء فلوريدا في مارس الماضي إلى كل من أبوظبي ودبي والشارقة، حيث تواصلوا مع مجتمع الأعمال الإماراتي وحضروا الفعاليات الختامية لمعرض إكسبو 2020 دبي وزاروا الجناح الأمريكي فيه.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تُعتبر فلوريدا البوابة التجارية للأمريكتين، بينما تقع الإمارات على ملتقى طرق التجارة العالمية. لذا من المنطقي أن تطور الإمارات علاقات وثيقة مع تلك المنطقة النابضة بالحياة اقتصادياً، وقد استقبلت دولة الإمارات في السابق وفوداً متعددة من عمداء فلوريدا، وما زلنا حريصين على الارتقاء بفرص الشراكة الاقتصادية معاً".

وشارك معالي ثاني الزيودي في فعاليات واجتماعات رفيعة المستوى انعقدت في ميامي وفورت لودرديل، بهدف مناقشة سبل تطوير الأعمال والتواصل، وقد استضاف هذه اللقاءات مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، والاتحاد التجاري الدولي، وفلوريدا إنتربرايز، وهي شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية في فلوريدا، ومنظمة eMerge Americas التي تركز على تحويل ميامي إلى المركز التكنولوجي الأهم في الأمريكتين.

وترتبط فلوريدا بعلاقات تجارية متنامية مع دولة الإمارات، إذ بلغت قيمة صادرات الولاية عام 2021 أكثر من مليار دولار من البضائع إلى الدولة، مما يجعلها إحدى أكبر 10 ولايات مصدرة إلى السوق الإماراتي. ودعمت تلك الصادرات ما يُقدر بنحو 6,000 وظيفة في الولايات المتحدة. كما صدّرت الإمارات ما تزيد قيمته عن 180 مليون دولار من البضائع إلى فلوريدا في العام نفسه.

ويشار إلى أنه خلال زيارة العمدة سواريز إلى دولة الإمارات في مارس الماضي، وقّع اتفاقية توأمة مدن مع معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعميق العلاقات بين دبي وميامي. وحضر حفل التوقيع حينها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كما أطلقت شركة طيران الإمارات في يوليو 2021 الخدمة الأولى على الإطلاق لنقل الركاب بين دبي وميامي، مما يتيح فرص عمل وسياحة وترفيه جديدة بين الإمارات وجنوب فلوريدا. وتسيّر الشركة رحلات إلى أورلاندو منذ عام 2015، وخدمت سابقاً جنوب فلوريدا عبر مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي بين عامي 2016 و 2020.

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