وقّعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم استراتيجية مع شرطة دبي على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين، وتحديداً بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة والكفاءة في المجال الجوي لإمارة دبي.

ووقّع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، بحضور كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التزام دبي ببناء شراكات استراتيجية رائدة في قطاع الطيران، وتركز على صياغة مستقبل القطاع ومواكبة احتياجاته، مما يعزّر رؤية الإمارة في إنشاء منظومة طيران آمنة وذكية، مع توفير روابط قوية مع مختلف أنحاء العالم.

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الشراكة مع هيئة دبي للطيران المدني في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة بما يحقق رؤية إمارة دبي في هذا الشأن، قائلاً :" "تكتسب شراكتنا مع هيئة دبي للطيران المدني أهمية بالغة، إذ تمثل ركيزة أساسية في ضمان أمن وسلامة العمليات الجوية في دبي ، وتؤكد على جاهزيتنا لمواكبة تحديات المستقبل. كما ترسي هذه الاتفاقية إطاراً فعالاً لتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات".

بدوره، قال سعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: "إن قطاع الطيران يُعدّ من الركائز الأساسية لدبي، وأن مسؤولية حمايته تقع على الجميع . انطلاقاً من هذا الالتزام الوطني، يسرّنا توطيد شراكتنا الراسخة مع شرطة دبي للحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في المجال الجوي للإمارة".

وتحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الطرفين عبر مجموعة من المحاور الأساسية، التي تشمل برامج تدريب مشتركة تهدف إلى تعزيز السلامة الجوية ورفع جاهزية الاستجابة للطوارئ. وتتضمن تبادل المعلومات والخبرات لتحسين العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات المتعلقة بين الطرفين . كما تتناول الاتفاقية تطوير سياسات مشتركة لمواكبة التقنيات الحديثة في قطاع الطيران.

-انتهى-

#بياناتحكومية