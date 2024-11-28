الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة توري هاريس لحلول الأعمال الخاصة المحدودة (THBS)، الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي وحلول الـ API، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الرقمية في الفجيرة لتسريع جهود التحول الرقمي في الإمارة. و هذه الاتفاقية في سبيل التعاون في التحول الرقمي في الفجيرة، والاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، بما يتماشى مع رؤية الإمارة لاستغلال أحدث التقنيات لتعزيز الخدمات الحكومية وخدمة المواطنين.

تم توقيع مذكرة التفاهم رسميًا من قبل الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، المدير العام لحكومة الفجيرة الرقمية، وشيفديال شاران، المدير والممثل القانوني لشركة توري هاريس لحلول الأعمال المحدودة. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة الرقمية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بأن تصبح رائدة عالميًا في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وأعرب ربيع نصر، نائب رئيس شركة توري هاريس لحلول الأعمال المحدودة في الشرق الاوسط، عن فخره لهذا التعاون قائلاً: "يشرفنا أن نعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة الفجيرة الرقمية لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية في تعزيز الخدمات الرقمية وتفاعل المواطنين. وتمثل هذه المذكرة التزامنا الطويل الأمد تجاه دولة الإمارات، حيث نعمل منذ عام 2002، وتعكس رؤيتنا المشتركة لتمكين الكيانات الحكومية من خدمة مواطنيها بشكل أفضل من خلال منصات رقمية متكاملة وسلسة."

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