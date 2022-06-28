ابوظبي- وقعت وزارة الداخلية ومجموعة برجيل القابضة صباح اليوم الاثنين في مقر الوزارة، مذكرة تفاهم بشأن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية لفئة المتقاعدين ومنتسبي وزارة الداخلية، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة في مجال توفير الخدمات الطبية.

وقع المذكرة عن جانب الوزارة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن جانب مجموعة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة.

حضر مراسم التوقيع من جانب الوزارة العميد محمد عبيد الظاهري مدير عام الموارد البشرية، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة، والعميد محمد راشد بن كشيم الشامسي مدير عام ديوان وكيل الوزارة، والعميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة، ومن جانب مجموعة برجيل القابضة، جون سونيل الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات برجيل، وحمد أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشراكات في المجموعة.

وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عام للتنسيق والتعاون المتبادل بين الجانبين وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في دعم الرعاية الصحية لمنتسبيها وفئة المتقاعدين منهم، وسعياً منها إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولأسرهم، نظراً لما تتمتع به

مجموعة برجيل القابضة من سمعة طيبة في مجال الخدمات الطبية وما تمتلكه من مستشفيات مجهزة بكافة الإمكانيات لاستقبال المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية عالية المستوى لمنتسبي وزارة الداخلية وذويهم.

وتنص المذكرة على إصدار بطاقة الخدمة المميزة لمنتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم ممن لديهم أو ليس لديهم تأمين صحي، وتخصيص مستشفى برجيل فرع المارينا مول حصرياً لكافة منتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم مع الأفرع الأخرى، إعطاء منتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين الأولوية في تلقي الخدمة داخل مرافق المستشفى، وفحوصات وتقييم اللياقة البدنية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية وخدمات توصيل الأدوية وتوفير التغطية الطبية اللازمة لمنتسبي وزارة الداخلية وفئة المتقاعدين وذويهم في فروع مستشفيات برجيل القابضة في (أبوظبي ، دبي ، الشارقة، العين).

وحول توقيع اتفاقية التعاون علق الدكتور شامشير فياليل المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً:" إننا نفتخر ونعتز بهذه الشراكة القيمة و التي تضيف إلى رصيد انجازاتنا المهمة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، كما يسعدنا أن نقوم بدورنا في المسؤولية المجتمعية بخدمة وتلبية احتياجات العاملين في وزارة الداخلية وهم حماة هذا الوطن الكبير، وهذا من شأنه التأكيد على ضرورة التكامل بين الأدوار".

وأضاف:" ستضمن هذه الإتفاقية توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة ذات المعايير العالمية التي تتميز بها منشأتنا لمنتسبي وزارة الداخلية وعائلاتهم والمتقاعدين، في مستشفياتنا التي يغطي نطاق خدماتها جميع أنحاء دولة الإمارات، وسنحرص على أن نكون على قدر هذه الثقة بتوفير خدمات متميزة في تخصصات طبية متعددة داخل منشأتنا إلى جانب خدمات الرعاية المنزلية وتوصيل الأدوية للمنازل في ظل توفير الخبرات الطبية والأجهزة والتقنيات العلاجية الحديثة التي تتميز بها منشأتنا".

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