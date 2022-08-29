لتوفير خدمات الإقامة الذهبية في أبوظبي من خلال بوابة السوق الإلكترونية

شراكة استراتيجية تعزز تجارب مجتمع الأعمال لدعم اندماج المقيمين في المجتمع والثقافة المحلية

الاتفاقية تتيح استكشاف الخدمات الرقمية التي يقدمها مكتب أبوظبي للمقيمين بما في ذلك الإقامة الذهبية وتأشيرات الجذب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة بهدف دعم ازدهار المجتمع في السوق وتمكينه من تحقيق الاستقرار والاندماج مع الثقافات المتنوعة التي تحتضنها إمارة أبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير مجموعة من الخدمات الرقمية من خلال البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي العالمي ACCESSADGM، بما في ذلك تعزيز طلبات الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المؤهلين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون تعود بالفائدة على الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب أبوظبي للمقيمين بإدارة الترشيح للإقامة الذهبية في أبوظبي للمتقدمين المرشّحين والمؤهلين من سوق أبوظبي العالمي.

وسيتعاون كلا الطرفين في دعم المبادرات الاستراتيجية المحلية والدولية لمكتب أبوظبي للمقيمين، بما فيها الترويج للإقامة الذهبية وأسلوب الحياة المميز في أبوظبي وغيرها من المبادرات الرامية لاستقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال وضمان استقرارهم في الإمارة، فضلاً عن إطلاق أنشطة تسويقية مشتركة عبر العديد من القنوات الرقمية والمباشرة. حيث تضع هذه الاتفاقية منهجاً واضحاً للترويج لإمارة أبوظبي في السوق العالمي والعمل على استقطاب أهم القطاعات الاقتصادية.

وسيعمل سوق أبوظبي العالمي على تمكين مكتب أبوظبي للمقيمين من الوصول إلى قائمة شاملة من الشركات العالمية، ما يتيح للمكتب الفرصة لتقديم المزايا الحصرية لحاملي الإقامة الذهبية في أبوظبي وتسليط الضوء على جودة الحياة في الإمارة. سوق أبوظبي العالمي يجمع مختلف الشركات من مختلف الدول في منطقة مميزة في مدينة أبوظبي حيث تعطي الفرصة لمكتب أبوظبي للمقيمين للالتقاء بهم في مكان واحد تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي.

ولتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للعيش، سيقدم سوق أبوظبي العالمي مجموعةً من الخدمات والعروض الحصرية لجميع حملة الإقامة الذهبية في أبوظبي من خلال مكتب أبوظبي للمقيمين.

وبهذا الصدد، قال سعادة حارب مبارك المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "يفتح التعاون مع سوق أبوظبي العالمي الباب أمام المكتب للوصول إلى قاعدة واسعة من الشركات العالمية والمجتمع المتنوع من المقيمين في الإمارة، حيث سيكون هذا التعاون مع السوق فرصة هامة لتعريف هذا المجتمع بالفرص الاستثنائية التي توفرها لهم الإمارة للعيش والعمل ضمن بيئة تضمن الأمن والازدهار والاستقرار لهم ولعائلاتهم، بما ينسجم مع مساعينا الرامية لاستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم وضمان استقرارهم طويل الأمد في الإمارة. وسنحرص من جانبنا على تقديم أفضل الخدمات الذكية والهادفة لمجتمع السوق وتوفير كافة أشكال الدعم لتعزيز مستويات حياتهم ورفاهيتهم".

ويُعدّ التعاون بين سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للمقيمين خطوةً هامة من شأنها تأكيد التزام السوق بتوفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، وذلك بما يضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال في السوق الذي يُعد مركزاً مالياً دولياً.

وحقق سوق أبوظبي العالمي نمواً متسارعاً ليصبح موطناً لأكثر من 4200 من الشركات العالمية، والصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وغيرها من المؤسسات المالية الرائدة، والتي أسست مقرّاتها وافتتحت فروعها في أبوظبي للاستفادة من مزايا منظومتها المتميزة، الأمر الذي أسهم في استقطاب المواهب والكفاءات الاستثنائية وتشجيعها على الاستقرار في الإمارة ليحظوا بفرصة عيش حياة عصرية وفق أعلى معايير الجودة والأمان والرفاهية، لتصبح أبوظبي موطنهم الثاني.

يذكر أن مكتب أبوظبي للمقيمين تأسس بهدف تلبية احتياجات المجتمع متعدد الثقافات في الإمارة، وتمكين المقيمين الحاليين والمستقبليين من تحقيق إمكاناتهم وطموحاتهم من خلال إتاحة الوصول المباشر لمجموعة من الخدمات الذكية والمعلومات والإرشادات، فضلاً عن تمكينهم من الاستفادة من شبكة واسعة من الشراكات والفوائد التي تقدمها.

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