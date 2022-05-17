8 ملايين ريال لدعم الأبحاث العلمية

الرياض، المملكة العربية السعودية : وقَّعت مجموعة الرشيد، ممثَّلة في وقف عبدالله الرشيد الخيري، وجامعة الملك سعود اليوم اتفاقية تأسيس كرسي الشيخ عبدالله الرشيد لأبحاث علوم الأرض والاستشعار عن بعد بالجامعة بمبلغ 8 ملايين ريال سعودي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات مجموعة الرشيد في دعم البحوث العلمية ودعم كراسي البحث العلمي. كما أنها تأتي أيضًا في إطار الجهود المشتركة بين مجموعة الرشيد وجامعة الملك سعود لتعزيز الشراكة المجتمعية لإتاحة الفرصة لأصحاب المبادرات الوطنية من أفراد ومؤسسات وبنوك للقيام بتمويل كراسي الأبحاث العلمية والعمل مع الجامعة على تحقيق قفزة نوعية نحو التميز والإبداع في مجال البحوث بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية قال الأستاذ رشيد بن عبد الله الرشيد رئيس مجلس إدارة وقف عبد الله الرشيد الخيري، "إن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود المجموعة التي تساهم من خلالها مع جامعة الملك سعود في دعم الاقتصاد المعرفي والاستثمار في رأس المال البشري والمساهمة في الابداع والابتكار والتطوير ودعم البحوث العلمية لخدمة المشروع التنموي في بلادنا، حيث نحرص في وقف عبدالله الرشيد على تجسيد استراتيجية والدي رحمه الله في توطين الصناعة والتقنية ودعم المشاريع التنموية من خلال تدريب وإعداد وتأهليل الكوادر الوطنية. لذلك فنحن نحرص على بناء الشراكات المجتمعية وتزويد الكراسي العلمية والبحثية بكل ما تحتاجه من تجهيزات في مجالاتها وتكاليف في الورش والندوات والمؤتمرات التي تتمخض عنها لما تحتويه من فائدة واستدامة لمجتمعنا، وتنمية لقدرات شبابنا والمساهمة في ثراء المحتوى المحلي لبلدنا".

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