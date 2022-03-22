باستثمار يصل لـ 3 مليون ريال عماني

وقعت مدينة سمائل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، عقداً مع شركة خدمات الخليج للبرتوكيماويات للتجارة، وذلك لإقامة مشروع لإنتاج الصناعات الحديدية على مساحة وقدرها 181 ألف متر مربع، وبحجم استثمار يصل إلى 3 مليون ريال عماني للمرحلة الأولى. يذكر أن "مدائن" قامت بتصميم مدينة سمائل الصناعية على أحدث المعايير الدولية مع مراعاة الاشتراطات البيئية، ومتطلبات الدفاع المدني دون إغفال الجانب الاجتماعي والترفيهي، سواء للعاملين أو سكان الولايات المحيطة بها، حيث تسعى لتوفير بيئة متكاملة للعيش والعمل والترفيه بحيث تتضمن مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات، ومن أبرز الخدمات التي سوف تفتتح في شهر يونيو المقبل مركز اللياقة البدنية بالتعاون مع وزارة الصحة، ليسهل على العمالة إجراء الفحوصات الطبية مما يساعد على تقليص المدة الزمنية المستغرقة، ومن ضمن التقنيات الحديثة تم تزويد المدينة بكاميرات مراقبة عالية الدقة، وقنوات تصريف مياه الأمطار، تكرير ومعالجة مياه المصانع لإعادة استخدامها في ري الأشجار، تخصيص مواقف خاصة للشاحنات، توفير خدمة إنترنت عالي السرعة داخل المصانع، كما يتم التخطيط لإنشاء مدينة عمالية متكاملة، كما أن مدينة سمائل الصناعية تعد أحدث مدينة صناعية تابعة لـ"مدائن"، وهي الوحيدة التي تتوزع فيها الصناعات المتشابه في مكان واحد، حيث تم تقسيمها لقطاعات صناعية مختلفة، كقطاع صناعة المواد الغذائية، وقطاع صناعة الحديد والألومنيوم والأثاث، وقطاع صناعة المواد البلاستيك والبتروكيماويات، وقطاع صناعة الرخام، وقطاع المخازن والمستودعات، وقطاع الخدمات المساندة وقطاع صناعة مواد البنـاء، وتمثل مدينة سمائل حلقة وصل بين محافظة مسقط والداخلية ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية، الأمر الذي يمثل قيمة مضافة لها.

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