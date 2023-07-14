استقبل سعادة المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، لبحث سبل التعاون وتنسيق الجهود الثنائية لتنمية اقتصاد الإمارة وتحفيز الاستثمارات المباشرة بما يضمن الوصول إلى مستهدفات إمارة عجمان.

في مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأثنى على جهود المجلس التنفيذي ودوره الريادي في توحيد جهود المؤسسات الحكومية المحلية لتعزيز مكانة عجمان كوجهة اقتصادية واستثمارية واعدة محلياً ودولياً وبما يحقق متطلبات التنمية الشاملة وخطة الإمارة الاستراتيجية.

وأفاد أن غرفة عجمان حريصة على مواكبة توجهات الإمارة الاقتصادية وتنفيذ خطة اعمال سنوية تحقق رسالة الغرفة الرامية إلى تمثيل وحماية مصالح مجتمع اعمال عجمان وقيادة جهود التوعية والشراكات لتحقيق النمو المستقبلي المستدام، إلى جانب جهود الغرفة في تطوير وتحديث باقات خدماتها ومبادراتها للارتقاء ببيئة الاعمال وتحقيق الاستدامة لمنشآت القطاع الخاص.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي، أن حكومة عجمان بتوجيهات القيادة الرشيدة تسعى إلى تنويع مقومات الاقتصاد وفرص الاستثمار في الإمارة من خلال إطلاق الخدمات والمبادرات المبتكرة والاستباقية الداعمة لسهولة ممارسة الاعمال واستدامتها، مشيدا بجهود كافة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في تعزيز مكانة الامارة الاقتصادية ووضعها على خارطة الاستثمارات المحلية والدولية.

هذا وناقش اللقاء آليات وفرص التعاون بين غرفة عجمان والمجلس التنفيذي لتوفير بيئة أعمال تمتاز بتنوع المقومات والفرص الاستثنائية لضمان استدامة ونمو أعمال القطاع الخاص وزيادة جذب الاستثمارات وخاصة في القطاع الصناعي إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع ريادة الاعمال في نمو اقتصاد الإمارة وزيادة الناتج المحلي.

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