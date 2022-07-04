كجزء من الجهود المستمرة في متابعة عمل المؤسسات المستفيدة من برامج الدعم

مملكة البحرين: تماشياً مع الأولويات الوطنية ضمن خطة التعافي الاقتصادي واصل صندوق العمل "تمكين" عقد سلسلة اللقاءات الدورية مع مجموعة متنوعة من المؤسسات بجميع احجامها التنموية والمستفيدة من حزمة برامج الدعم التي تم طرحها مؤخراً والتي تهدف لإحداث تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني لمواكبة متغيرات واحتياجات السوق. حيث شمل الاجتماع مجموعة من رواد الأعمال من مختلف القطاعات كقطاع التجارة والتجزئة والخدمات الشخصية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تمكين للتواصل المستمر مع أصحاب المؤسسات المستفيدة من برامج الدعم لتشمل المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والتعرف عن قرب على الخطط المستقبلية التي تصبوا لتحقيقها، بالإضافة إلى تشجيعهم على توظيف دعم تمكين في الاستثمار وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية لتحقيق المزيد من النمو والتوسع.

حيث التقى أعضاء فريق صندوق العمل "تمكين" بمجموعة متنوعة من رواد الأعمال، وذلك تأكيدًا على أهمية التواصل مع القطاع الخاص والاستماع لآرائهم وتحدياتهم وتوفير الحلول الملائمة من خلال توظيف برامج الدعم للحصول على الأثر المنشود لمواكبة متغيرات السوق. حيث تطرق الاجتماع لأبرز المؤشرات وفرص النمو في القطاعات، وحث مؤسساته على التوجه نحو فرص التطوير المستدامة والتركيز على عوامل النجاح والاستغلال الأمثل للموارد والدعم المقدم فيما يضمن تحقيق الأثر من برامج تمكين.

وتعقيباً على ذلك أثنى الحضور من أصحاب المؤسسات على هذه المبادرة الاستباقية من فريق عمل تمكين، مؤكدين على أهمية هذا الاجتماع في خلق فرص التعاون التي تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

حيث أعربت السيدة حليمة عمار مؤسس كشته للورق والمنتجات الورقية عن امتنانها لفريق عمل تمكين وأشارت قائلة: " لقد كان اجتماعاً مثمراً التقينا من خلاله بقيادات متمكنة وقوية في طرح الحلول المعاصرة والتي تتواكب مع احتياجات السوق، كما سعدنا بالتعرف على مشاريع حديثة في المملكة مما يؤكد على حرص تمكين وقيادتها على الاستماع لجميع الاستفسارات المطروحة من جميع الفئات بلا استثناء، ولاحظنا سرعة التجاوب من فريق العمل المتمكن والمميز".

كما أشاد السيد حسين شرف الرئيس التنفيذي لمجموعة نواة القابضة بسياسة التحول لتمكين والتي تأتي مساندةً لتحقيق رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة قائلا: “استطاع القائمين على تمكين من تحقيق نجاحات متميزة والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال برامج الدعم الناجحة، حيث جاء الاجتماع مع فريق العمل في الوقت المناسب والذي لمسنا من خلاله الدقة في العمل بروح الفريق الواحد مع القطاع الخاص ودراسة احتياجاتهم والعمل على معالجتها. إننا نعمل مع مختلف الجهات في تبني التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية لتحقيق النمو والتأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني."

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