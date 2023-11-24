قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة شركة زين البحرين، وذلك للتعريف ببرامج تمكين المستحدثة واطلاعهم على أبرز المميزات المعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في المؤسسة وبرامج دعم المؤسسات. وتعتبر شركة زين البحرين من الشركات المبتكرة في مجال الاتصالات في المملكة وتعمل بدورها لتنمية قدرات مواردها البشرية. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات إلى عدد من المؤسسات في القطاع الخاص من أجل اطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة لتوظيف وتوفير فرص عمل نوعية ومجزية للكوادر الوطنية مما يعكس ايجاباً على نمو الاقتصاد المحلي وتطوره.

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