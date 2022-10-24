أعلن صندوق العمل "تمكين" عن رعاية مشروع مبادرة "ستارت أب بحرين" الريادي والذي يهدف إلى تأسيس منصة حاضنة للمشاريع الناشئة في مملكة البحرين سعياً نحو تعزيز منظومة ريادة الأعمال بالمملكة والتي من شأنها أن تساهم في دعم المشاريع البحرينية الناشئة بالإضافة إلى جذب الاستثمارات العالمية للمساهمة في تحقيق ازدهار اقتصادي أكبر.

تعتبر مبادرة "ستارت أب بحرين" من أبرز المبادرات المجتمعية التي تم إطلاقها في عام 2013 من قبل بعض المهتمين في مجال ريادة الأعمال من المؤسسات الناشئة والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى عدد من حاضنات الأعمال بهدف خلق بيئة داعمة ومحفزة لريادة الأعمال، كما أنها عملت على خلق سياسات ولوائح تسمح بتطوير قطاع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى توفير العديد من المبادرات والفعاليات التي تجمع بين أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال لتبادل الخبرات.

وامتدادا لجهودها خلال السنوات الماضية، تطمح ستارت أب بحرين إلى تأسيس منصة رسمية تجمع بين جميع المؤسسات البحرينية الناشئة الراغبة في التوسع داخل المملكة وذلك بتوفير كافة الخدمات والتسهيلات والبرامج والمبادرات التي تساهم في نمو وتوسع هذه الشركات محليا. كما تستهدف المنصة جذب ما يقارب 350 مؤسسة ناشئة وذلك لتقديم الدعم بما يساهم في خلق وظائف نوعية للكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة، وتوفير التدريب اللازم لذلك.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" قائلة: "نسعى دوماً نحو تعزيز منظومة ريادة الأعمال لا سيما منظومة المشاريع الناشئة بالمملكة والتي تشكل مصدراً أساسياً للأفكار الإبداعية المبتكرة المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز للابتكار في المنطقة." وأضافت " إن دعم المشاريع الناشئة يحفز الطاقات المحلية في تحويل أفكارهم الريادية لمشاريع ناجحة تضفي أثراً إيجابياً في الاقتصاد الوطني."

ومن جانبه صرح السيد بدر كمال، المسؤول عن مبادرة ستارت أب بحرين عن أهمية التعاون مع تمكين لدعم تأسيس المنصة، وأعرب قائلاً: "نحن سعيدون بهذه الشراكة الفاعلة مع تمكين خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرة عمل مبادرة ستارت أب بحرين، حيث نسعى إلى تحقيق المزيد من التقدم والتأثير في الاقتصاد الوطني عبر ربط جميع عناصر المنظومة في منصة جامعة تسهل عملية التقاء جميع الجهات المعنية والداعمة للمشاريع الناشئة مما يساهم في تسهيل نمو و تطور المشاريع بالإضافة إلى جذب الشركات العالمية لتشارك في المنصة ".

الجدير بالذكر أن تمكين حرصت خلال سنوات عملها الماضية على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة عبر تمكين أكثر من 19 ألف من رواد الأعمال لإطلاق أعمال جديدة، وتعزيز منظومة فاعلة للشركات الناشئة في المملكة. كما تم عقد شراكة مع عدد من المؤسسات المالية لتقديم خطط تمويل، حيث تم دعم أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتناهية الصغر.

كما أطلقت تمكين مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا جديدًا بعنوان "الإدارة المالية" وبالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، الذي يستهدف تقديم الدعم لتدريب وتأهيل رواد الأعمال في مملكة البحرين على الإدارة المالية بالشراكة مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF من أجل تزويد رواد الأعمال في البحرين بدورة تدريبية شاملة للإدارة المالية لأعمالهم وتطوير الخطط الإستراتيجية أكثر فعالية وكفاءة. حيث تسمح هذه المبادرة لأصحاب المشاريع بمعالجة التحديات الرئيسية التي تؤثر على النجاح عبر المدى الطويل، والتي قد لا تقتصر على التغيرات السريعة في السوق أو الصعوبات التقنية.

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