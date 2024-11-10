أعلن صندوق العمل "تمكين" عن توقيع اتفاقية شراكة مع "أسترولابز"، المنصة الرائدة في دعم الشركات للتوسع بأعمالها في دول الخليج العربي، وذلك لإطلاق برنامج يهدف إلى تشجيع أصحاب المؤسسات البحرينية بمختلف أحجامها على توسيع أنشطتهم التجارية في السوق السعودي المجاور الجاذب لمختلف المنتجات والخدمات من مختلف القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال مشاركة صندوق العمل "تمكين" في ملتقى "بيبان 24" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة "منشآت" تحت شعار “وجهة عالمية للفرص"، خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 9 نوفمبر في العاصمة الرياض.

ويركز هذا البرنامج على دعم رواد الأعمال البحرينيين الراغبين في تنمية مشاريعهم وأخذ أولى خطوات التوسع نحو الأسواق المجاورة، وذلك عبر تقديم دعم استشاري متخصص في مجال تطوير الأعمال التجارية، والذي يشمل التعرف على كافة الأنظمة والقوانين في السوق المستهدف، بالإضافة إلى تعلم إستراتيجيات تسويقية دقيقة تسهم في إبراز المنتجات والخدمات داخل السوق الجديد لضمان نجاحها أمام المنافسين. كما سيتمكن المشاركون من عقد شبكة علاقات فاعلة تسهم في تسريع عملية التوسع وذلك عبر ربطهم مع عدد من الشركاء المحتملين، والزبائن، والموردين، بالإضافة إلى تحديد نقاط ومواقع البيع المناسبة.

وعليه، أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" على أهمية هذا البرنامج في وضع خطة واضحة أمام رواد الأعمال البحرينيين الراغبين في أخذ خطوات تنموية جادة لمشاريعهم ونقلها إلى مستوى آخر متقدم عبر التوسع في الأسواق المجاورة كالسوق السعودي الذي يتميز بسرعة نموه وجذبه لمختلف الأنشطة التجارية. كما أضافت قائلة: "هذا البرنامج هو أحد مبادراتنا الرامية إلى دعم شركات القطاع الخاص والتي تتماشى مع الجهود الوطنية المبذولة في المملكة والتي تهدف إلى دعم توسع أعمال المؤسسات والشركات البحرينية وتصدير المنتجات والخدمات البحرينية المتميزة. فمن خلال عقد شراكات فاعلة في البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين في السوق المستهدف، سيتمكن المشاركون من تقليل المخاطر المحتملة وتعزيز فرص نجاح توسع ونمو أعمالهم."

يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لأسترولابز عن سعادته بهذا التعاون وأضاف قائلا: " كانت مملكة البحرين ولا تزال موطناً للشركات الرائدة والطموحة، الأمر الذي يجعلها قادرة على اتخاذ خطوات إضافية تمكّنها من تحقيق المزيد من النمو. أصبح التطلع للتوسع نحو المملكة العربية السعودية اليوم خطوة نوعية في مسيرة التقدم، حيث يتميز السوق بسرعة نموه وازدهاره، بالإضافة إلى قربه الجغرافي من السوق البحريني. وتعتبر أسترولابز الشريك الموثوق به لأكثر من 650 شركة عالمية تمكنت من التوسع في السوق السعودي.

نحن فخورون بشراكتنا مع تمكين، التي تعتبر محركاً أساسياً وداعماً لنجاح بيئة ريادة الأعمال في البحرين. وبصفتنا شريكاً لهيئات حكومية عدة سواء داخل المنطقة أو خارجها، تتمثل مهمتنا في بناء جسور قوية تمكّن الشركات المحلية أو العالمية، من الازدهار في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن توفير تجارب من شأنها تعزيز الابتكار وتيسير الدخول إلى السوق السعودي."

سيسهم هذا البرنامج في تأهيل الشركات البحرينية وتعزيز عملية توسعها في السوق السعودي وبالتحديد في المنطقة الشرقية ومدينتي جدة والرياض.

تهدف "أسترولابز" إلى تسهيل توسع الشركات العالمية ونموها في دول الخليج العربي، حيث تمكنت المنصة في دعم ما يقارب من 1650 شركة دولية للتوسع بنطاق أعمالها في جميع أنحاء الخليج وتوفير بيئة مهنية تمكن الشركات من دخول الأسواق الجديدة، خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعمل "أسترولابز"، بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، على تصميم برامج متنوعة بهدف دعم الابتكار وسد الفجوات في مختلف القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج العربي واستهداف الأسواق الناشئة، فضلاً عن المساهمة في دعم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها رؤية المملكة 2030.

يمكن للمؤسسات البحرينية الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة الراغبة في التعرف على تفاصيل البرنامج القيام بملء الاستمارة الإلكترونية التالية: https://astrolabs.typeform.com/to/gREb7tU2

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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