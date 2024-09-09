يسلط التقرير الضوء على تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والمعالجة الدقيقة بالليزر من بين العديد من الحلول الأخرى المدعومة بالتكنولوجيا لمعالجة التحديات الرئيسية في صناعة الماس العالمية بما فيها ارتفاع أسعار الماس المُصنَّع معملياً وعقوبات مجموعة السبع

جاء إصدار تقرير "مستقبل التجارة" في أعقاب انعقاد "منتدى المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا" الذي أُقيم على هامش اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي في مايو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق إصدار خاص من سلسلة تقاريره الرائدة "مستقبل التجارة"، والذي يركز على تعزيز حلول وإمكانات التتبع في سلسلة توريد الماس العالمية.

ويؤكد التقرير الذي حمل عنوان "المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا" على أهمية تطوير حلول متقدمة مدعومة بالتكنولوجيا لضمان نزاهة سلسلة توريد الماس واستدامتها، فضلاً عن ضرورة اعتماد حلول رئيسية قائمة مثل تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحمض النووي الاصطناعي ونفاثات الليزر الدقيقة ورموز الاستجابة السريعة وأجهزة التتبع المادية، باعتبارها حلولاً ضروريةً لمواجهة التحديات الحالية التي تكتنف مشهد صناعة الماس العالمية، وتشمل هذه التحديات التحولات في تفضيلات المستهلكين وتزايد الإقبال على الماس المُصنَّع معملياً والقيود التي فرضتها دول مجموعة السبع على استيراد الماس الروسي.

وقد أثارت حزمة العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع على استيراد الماس الروسي، والمتضمنة تفعيل نظام تتبع قائم على تكنولوجيا البلوك تشين اعتباراً من شهر سبتمبر 2024، مجموعة من المخاوف في أوساط صناعة الماس العالمية، والتي ارتبطت بحالات تأخير محتملة في سلسلة التوريد وزيادة التكاليف وفرض مزيد من القيود التنظيمية. ويوصي تقرير "مستقبل التجارة" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة بتشكيل فريق عمل معني بالتتبع والشفافية للاتفاق على معايير "المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية" بهدف تفادي فرض قيود إضافية على استيراد الماس وضمان اعتماد نهج تنظيمي متسق على الصعيد العالمي. وسيعمل فريق العمل المقترح على الاستفادة من الخبراء المتمرسين في صناعة الماس لدعم مساعي تطوير الحلول المبتكرة المتاحة واعتمادها على نطاق واسع مع الحفاظ على استقلالية القرار في صناعة الماس على المدى الطويل.

وجاء إصدار تقرير "مستقبل التجارة" في أعقاب انعقاد "منتدى المصدر وإمكانية التتبع والتكنولوجيا" الذي أُقيم على هامش اجتماع ما بين الدورتين لعملية كيمبرلي في مايو 2024، وجمع المئات من أصحاب المصلحة الرائدين في صناعة الماس في دبي لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطوير حلول التتبع.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "من الأهمية بمكان أن نتبنى التكنولوجيا بشكل جماعي ونُدرك دورها الحاسم المتزايد في تطور صناعة الماس وسلسلة التوريد الخاصة بها. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وأجهزة المعالجة الدقيقة بالليزر، يجب على صناعة الماس اغتنام الفرص لتعزيز الشفافية، مع تقديم دعم أكبر لمجتمعات التعدين الحرفي، وكلاهما من الأهداف الرئيسية لعملية كيمبرلي. ومع اقتراب موعد انعقاد أسبوع دبي للماس الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة في شهر نوفمبر، بالإضافة إلى النمو السنوي المركب بنسبة 11% في تجارة الماس بدبي على مدار السنوات الخمس الماضية، يأتي نشر هذا الإصدار الخاص من تقرير ’ مستقبل التجارة‘ في وقت مثالي نتطلع فيه إلى إحراز مزيد من التقدم بشأن تنفيذ توصياته بالتعاون مع جمهورنا من أصحاب المصلحة العالميين في صناعة الماس، حيث نعمل على المحافظة على سلامة سلسلة توريد الماس واستدامتها على المدى الطويل".

ويشمل التقرير ست توصيات رئيسية:

ينبغي لصناعة الماس أن تضع معاييرها الخاصة: ينبغي لصناعة الماس أن تتمتع بالقدرة على وضع معاييرها الخاصة فيما يتعلق بالتتبع، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين بالصناعة "فريق الخبراء المعني بالتتبع والشفافية" بهدف وضع التوصيات بشأن المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية بحلول مارس 2025.

ينبغي لصناعة الماس أن تتمتع بالقدرة على وضع معاييرها الخاصة فيما يتعلق بالتتبع، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من الخبراء المتخصصين بالصناعة "فريق الخبراء المعني بالتتبع والشفافية" بهدف وضع التوصيات بشأن المستويات الدنيا القابلة للتطبيق للتتبع والشفافية بحلول مارس 2025. إنشاء سجل تفاعلي للحلول التكنولوجية الخاصة بالتتبع: ينبغي لصناعة الماس إنشاء سجل شامل لجميع الحلول التكنولوجية المتاحة، والذي يوضح بالتفصيل إمكانات كل منها وقيودها وخصائصها الفريدة ومدى جدواها من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية.

ينبغي لصناعة الماس إنشاء سجل شامل لجميع الحلول التكنولوجية المتاحة، والذي يوضح بالتفصيل إمكانات كل منها وقيودها وخصائصها الفريدة ومدى جدواها من الناحيتين التكنولوجية والاقتصادية. تشجيع نهج "التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم": اعتماد نهج "التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم" سيمكن الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الابتكار الرقمي في صناعة الماس والتكيّف مع الطبيعة المتغيرة لحلول التتبع.

اعتماد نهج "التكنولوجيا المتوافقة مع جميع النظم" سيمكن الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الابتكار الرقمي في صناعة الماس والتكيّف مع الطبيعة المتغيرة لحلول التتبع. إنشاء طبقتي "التوافق" و"الثقة": يُمكن أن تضمن "طبقة التوافق" التكامل السلس بين الحلول التكنولوجية المختلفة من خلال العرض المرئي السلس لمجموعات البيانات ونقلها بشكل آمن عبر سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الماس. فيما يُمكن لشبكة من الأفراد المحايدين استخدام "طبقة الثقة" للتحقق من صحة البيانات المُدخلة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة.

يُمكن أن تضمن "طبقة التوافق" التكامل السلس بين الحلول التكنولوجية المختلفة من خلال العرض المرئي السلس لمجموعات البيانات ونقلها بشكل آمن عبر سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الماس. فيما يُمكن لشبكة من الأفراد المحايدين استخدام "طبقة الثقة" للتحقق من صحة البيانات المُدخلة في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة. تطوير نموذج فعال للمدفوعات: ينبغي تطوير نموذج مدفوعات جديد قائم على التكنولوجيا لضمان سداد أجور القوى العاملة في قطاع التعدين بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك توفير المرونة الائتمانية لتجار التجزئة.

ينبغي تطوير نموذج مدفوعات جديد قائم على التكنولوجيا لضمان سداد أجور القوى العاملة في قطاع التعدين بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك توفير المرونة الائتمانية لتجار التجزئة. تعزيز التعاون المستمر: ينبغي تحفيز التعاون المستمر بين جميع الأطراف لضمان استدامة صناعة الماس، ويتضمن ذلك توحيد جهود كل من شركات التعدين والمصنعين وتجار التجزئة والهيئات التنظيمية والشركاء في مجال التكنولوجيا للعمل معاً على تطوير حلول التكنولوجيا والتتبع وتعزيز التعاون المستمر.

وستجري مناقشة تقرير "مستقبل التجارة" ونتائجه في مؤتمر دبي للماس بنسخته السادسة المقرر عقدها في 11 نوفمبر في إطار فعاليات أسبوع دبي للماس الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة، والذي سيشهد أيضاً انعقاد كل من الاجتماع العام لعملية كيمبرلي في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر. وسيحمل أسبوع دبي للماس لهذا العام شعار "الازدهار في ظل الضغوطات: التكيف مع النماذج العالمية الجديدة"، والذي يعكس بصورة مثالية جوهر التحديات وفرص التحول في سوق الماس العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار الخاص من سلسلة تقارير "مستقبل التجارة" الصادرة عن مركز دبي للسلع المتعددة قد جاء في أعقاب إطلاق التقرير الرئيسي الذي يصدره المركز كل عامين في مايو 2024، والذي سلط الضوء على المحركات الرئيسية لنمو التجارة العالمية خلال العقد المقبل. وقد تجاوز عدد تنزيلات ومشاهدات إصدار العام 2024 من سلسلة تقارير "مستقبل التجارة" 1.9 مليون تنزيل ومشاهدة.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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