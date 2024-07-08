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المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 279 BH000N45A384 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 10 يوليو 2024 إلى 9 اكتوبر 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.06% مقارنة بسعر العائد 5.92% للإصدار السابق بتاريخ 12 يونيو 2024 ، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
#بياناتحكومية
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