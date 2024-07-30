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المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 228 ISIN BH00054P8752 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 1 أغسطس 2024 إلى 30 يناير 2025. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.29% مقارنة بسعر العائد 6.05% للإصدار السابق بتاريخ 4 يوليو 2024، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 234%.
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#بياناتحكومية
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