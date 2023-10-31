تغطية الإصدار المائتان وتسعة عشر لصكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل

المنامة, البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 219 (ISIN BH0002352X85)من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً، تبدأ في 2 نوفمبر 2023 إلى 2 مايو 2024. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.39% مساوياً بسعر العائد للإصدار السابق بتاريخ 5 أكتوبر 2023، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 431%.

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