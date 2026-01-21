المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2105 (ISIN BH0009499037) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 25 يناير 2026 وتنتهي في 26 يوليو 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %4.79 مقارنة بسعر الفائدة %5.00 للإصدار السابق بتاريخ 21 ديسمبر 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.634وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.583علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %253.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

