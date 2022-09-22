المنامة, البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1931 ((ISIN BH000CJ027D2 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 25 سبتمبر 2022 وتنتهي في 26 مارس 2023، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 4.68% مقارنة بسعر الفائدة 4.02% للإصدار السابق بتاريخ 28 أغسطس 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 97.690% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.606% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 195%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

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