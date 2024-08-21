المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2031 (ISIN BH0001I87016) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 25 أغسطس 2024 وتنتهي في 23 فبراير 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.94% مقارنة بسعر الفائدة 6.29% للإصدار السابق بتاريخ 28 يوليو 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.086وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.033علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %254.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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