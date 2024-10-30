المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2041 (ISIN BH000178S469) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 3 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.80% مقارنة بسعر الفائدة 5.74% للإصدار السابق بتاريخ 22 سبتمبر 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %97.151وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %97.105علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %101.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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