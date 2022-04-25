المنامة, البحرين - 25 أبريل 2022- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1909 (ISIN BH0001466224) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 27 أبريل 2022 وتنتهي في 27 يوليو 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %2.02 مقارنة بسعر الفائدة%2.03 للإصدار السابق بتاريخ 20 أبريل 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %99.492وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %99.484 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %224.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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