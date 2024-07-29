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المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2028 (ISINBH0001832672) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 31 يوليو 2024 وتنتهي في 30 أكتوبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.61 مقارنة بسعر الفائدة %6.54للإصدار السابق بتاريخ24 يوليو 2024.
وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.355قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.322 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %101.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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