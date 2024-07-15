المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2025 (ISIN BH00023Q0236) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 17 يوليو 2024 وتنتهي في 16 أكتوبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.14 مقارنة بسعر الفائدة %6.06 للإصدار السابق بتاريخ3 يوليو 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.472قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.261، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

#بياناتحكومية

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