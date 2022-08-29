المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1928 (ISIN BH000UIA9103) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 31 أغسطس 2022 وتنتهي في 30 نوفمبر 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %3.79 مساوياً للإصدار السابق بتاريخ 24 أغسطس 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %99.050وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %99.036، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %218.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.010 مليار دينار بحريني.

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