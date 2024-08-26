المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2032 (ISIN BH0004C36762) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 28 أغسطس 2024 وتنتهي في 27 نوفمبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.25 مقارنة بسعر الفائدة %6.27للإصدار السابق بتاريخ21 أغسطس 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.445 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.432 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %114.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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