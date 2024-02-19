المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2004 (ISIN BH000152S639) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 21 فبراير 2024 وتنتهي في 22 مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.96 مقارنة بسعر الفائدة6.00 % للإصدار السابق بتاريخ 8 فبراير 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.516 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.510، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %203.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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