المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2055 (ISIN BH00046W52A4) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 5 فبراير 2025 وتنتهي في 7 مايو 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.38 مقارنة بسعر الفائدة %5.44 للإصدار السابق بتاريخ 29 يناير 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.657 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.656 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %237.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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