المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2060 (ISIN BH00083Y68D3) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 19 مارس 2025 وتنتهي في 18 يونيو 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.15 مقارنة بسعر الفائدة %5.20 للإصدار السابق بتاريخ 5 مارس 2025.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.716 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.678 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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