المنامة, البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1907 (ISIN BH000MH52486)) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 6 أبريل 2022 وتنتهي في 6 يوليو 2022 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.99% مساوياً للإصدار السابق بتاريخ 30 مارس 2022.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.499%وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.468% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 211%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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