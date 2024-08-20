المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2030 (ISIN BH000Z626275) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 21 أغسطس 2024 وتنتهي في 20 نوفمبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.27 مقارنة بسعر الفائدة %6.39للإصدار السابق بتاريخ7 أغسطس 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.440 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.384 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %176.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا