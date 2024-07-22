المنامة، البحرين: أعلن بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2026 (ISINBH00058E8819) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 24 يوليو 2024 وتنتهي في 23 أكتوبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.54 مقارنة بسعر الفائدة %6.14 للإصدار السابق بتاريخ17 يوليو 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.374 قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.322 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %128.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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