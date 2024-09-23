المنامة، البحرين: أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2036 (ISIN BH0003W084V6) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 25 سبتمبر 2024 وتنتهي في 25 ديسمبر 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.93 مقارنة بسعر الفائدة %6.00للإصدار السابق بتاريخ18 سبتمبر 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.524 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.454 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %100.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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