المنامة، البحرين- أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1988 (ISIN BH0001R96596) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 1 نوفمبر 2023 وتنتهي في 31 يناير 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.35 مقارنة بسعر الفائدة %6.40 للإصدار السابق بتاريخ 25 أكتوبر 2023.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.420وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.408، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %179.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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