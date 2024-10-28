المنامة، البحرين - أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2040 (ISIN BH0001851391) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 30 أكتوبر 2024 وتنتهي في 29 يناير 2025، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %5.95 مقارنة بسعر الفائدة %5.88 للإصدار السابق بتاريخ 23 أكتوبر 2024.

وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.518 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.450 علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %107.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

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