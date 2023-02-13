دبي، الإمارات العربية المتحدة: عُيّن الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، نائبًا لرئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، وبحكم هذا المنصب، يصبح عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، وهي الجهة الدولية لوضع المعايير الخاصة بتنظيم الأوراق المالية.

تتضمن اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 42 من منظمي الأسواق المالية في المنطقة لمناقشة وتبادل المعلومات والتركيز على القضايا الخاصة بعملية تنظيم أسواق رأس المال وتطويرها.

انتخاب إيان جونستون كنائب لرئيس اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط هو دلالة على الانجازات الهامة التي حققتها سلطة دبي للخدمات المالية والتزامها بالتعاون الدولي وتطبيق معايير التنظيم العالمية.

بمناسبة التعيين، قال إيان جونستون: "يسعدني أن يتم تعيني كنائب رئيس اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وأتطلع إلى العمل مع باقي أعضاء اللجنة من أجل تعزيز أعلى معايير التنظيم والحوكمة لأسواق الأوراق المالية في العالم. وأضاف: تواصل سلطة دبي للخدمات المالية جهودها في العمل على تطبيق المعايير التنظيمية الدولية في مركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته كأحد المراكز المالية العالمية الرائدة. ويؤكد هذا التعيين على التزامنا بالتنظيم عالي الجودة بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وكان إيان قد شغل سابقًا منصب رئيس المنتدى المشترك الذي يضم ممثلين من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ولجنة بازل والرابطة الدولية لمشرفي التأمين.

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نبذة عن سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية التي يتم تقديمها في أو من مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة حرة مالية أنشئت لهذا الغرض في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. إن الصلاحيات التنظيمية لسلطة دبـي للخدمات المالية تشمل إدارة الأصول والخدمات المصرفية والائتمانية والأوراق المالية وصناديق الاستثمار المجمعة وخدمات الحفظ والائتمان وتداول العقود الآجلة والتمويل الإسلامي والتأمين وبورصة الأسهم العالمية وبورصة مشتقات السلع العالمية. بالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية، تتولى سلطة دبي للخدمات المالية مسؤولية الإشراف على وإنفاذ متطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المطبقة على الكيانات الخاضعة للتنظيم والأعمال والمهن غير المالية المعينة في مركز دبي المالي العالمي.

تم تعيين إيان جونستون في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية في سبتمبر 2022، بعد أن شغل هذا المنصب سابقاً بين عامي 2012 و2018. وتولى جونستون، الذي هو في الأصل محامٍ، العديد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص، بما فيها الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستئمان الكبرى في أستراليا. وأمضى جونستون النصف الثاني من مسيرته المهنية في مجال التنظيم وانضم إلى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنصب المدير التنفيذي لتنظيم الخدمات المالية، وتولى منصب مستشار خاص في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ. كما قدم المشورة والاستشارات لعدد من الجهات التنظيمية المالية في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.