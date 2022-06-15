بصفتها رائدة في مجال العمل المناخي، تعد بوسطن كونسلتينج جروب واحدة من أولى المؤسسات التي انضمت إلى منصة جمعية الإمارات للطبيعة الفريدة لحماية البيئة والتراث الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المشاركة في الأنشطة الرئيسية الموجهة للشباب.

دبي: أعلنت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب(BCG)، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للطبيعة. ويهدف هذا التعاون إلى وضع أسس جديدة، يمكن الارتكاز عليها لتحسين الجهود ذات الصلة بالبيئة والتغييرات المناخية، عبر تمكين الشباب في الإمارات العربية المتحدة من الانضمام لمسار الاستدامة. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التعاون في تشجيع الشباب على المشاركة في برنامج قادة التغيير الرائد، والمساهمة في حماية كوكب الأرض. ويتضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية الأكاديمية والمهارية، وتنظيم مجموعة من الندوات الحوارية، والتعاون لإيجاد الحلول الأمثل، والمشاركة في الرحلات والمغامرات الهادفة لاكتشاف الطبيعة.

وقال سيمون بيركيبيك، الشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: "تؤمن مجموعتنا بالدور الإيجابي للجهود التعاونية مع الجهات المعنية بشؤون الاستدامة في إحداث تأثير حقيقي لحماية كوكبنا. ويواصل فريقنا المتنوع في دبي توفير الدعم للمؤسسات والجهات الحكومية المعنية، لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في عالم اليوم. كما نحرص بالتزامن مع هذ التوجه، على الوفاء المستمر بالتزاماتنا، وتعزيز نهج الممارسات الأخلاقية والمسؤولة عبر كافة عملياتنا في بوسطن كونسلتينج جروب، لاستشراف مستقبل أفضل على نحو شامل، وإحداث تأثير جذري في المجتمعات التي نعمل فيها. ويؤكد تعاوننا مع جمعية الإمارات للطبيعة هذا الالتزام الهادف لتأسيس مستقبل مستدام يرتقي بحياة الناس ويساهم في رعاية الأرض."

وتتبنى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب حالياً، استراتيجية صافي انبعاثات صفري، عبر اتباع ثلاث خطوات تتمثل في خفض انبعاثاتها والحد منها وإشراك المجتمع في جهودها المستدامة، عبر الاستثمار المكثف في الجهود التعاونية مع الحكومات والقطاعات والمنظمات غير الحكومية والائتلافات، للحد من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية. وتتعاون الشركة منذ فترة طويلة مع المجتمعات على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، لدعم المساهمات الطموحة المحددة وطنيًا، وتنظيم الجهود المناخية الإيجابية، والمشاركة في دعم مسار الانتقال العادل لاستهلاك الطاقة.

وقال بيورن إيورز، مدير عام وشريك أول في بوسطن كونسلتينج جروب: "نحن على ثقة بأهمية هذا التعاون في تعزيز أداء الاستدامة. وتحرص بوسطن كونسلتينج جروب على التعاون مع العملاء، بناء على استراتيجية شاملة تتمحور حول الإنسان، والتي تشمل كافة الركائز الأساسية ذات الصلة: القيادة والثقافة والموهبة والمهارات وغيرها من العناصر الأساسية. ونحرص على توفير مجموعة من الفرص

لتمكين الشباب من ابتكار وتنفيذ طرق جديدة للمشاركة في العمل المناخي، بدلاً من تقديم البرامج التقليدية الهادفة لتنمية الكفاءات والمهارات القيادية، الأمر الذي يبدأ من المنزل."

وتدعم مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، في إطار التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري، جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021COP26، كشريك استشاري رسمي، بالإضافة إلى دورها كمستشار رئيسي لتحالف الرؤساء التنفيذيين المناخي بالمنتدى الاقتصادي العالمي. كما تشارك المجموعة في العديد من المشاريع بالتعاون مع مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة والصندوق العالمي للطبيعة ومبادرة المستهدفات العلمية ومشروع الكشف عن الكربون وغيرها من المنظمات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة.

من جهتها، قالت السيدة ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "تعتبر جهود التعاون والتنسيق والابتكار المشترك بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات المحلية والوطنية، ومشاركة المجتمعات المحلية في برنامج قادة التغيير، مصدر إلهام يستشرف مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد أهمية الابتكار الرقمي في ضمان حماية الحياة على كوكبنا بشكل متكامل. وتلتزم بوسطن كونسلتينج جروب على نحو منقطع النظير بالقضايا المناخية، ونحن على ثقة بأن الخبرة الطويلة للشركة عبر القطاع، وسياساتها المستدامة وريادتها على مستوى المنطقة، ستجعلها الشريك المثالي لنا عبر مسارنا الطموح لتحقيق أهداف الاستدامة. ونتطلع سوية لتقديم المزيد من المساهمات، ودعم التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر المناخ COP 28، بالإضافة إلى التعاون عبر كافة المستويات لتنفيذ السياسات المتعلقة بالمناخ، ودعم استراتيجية النمو الأخضر في الدولة."

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب

تُقيم بوسطن كونسلتينج جروب شراكات مع مجموعة واسعة من القادة في مختلف قطاعات الأعمال والمجالات الاجتماعية لتقديم الدعم في معالجة أبرز التحديات القائمة واستغلال أفضل الفرص السانحة. ومنذ تأسيسها في عام 1963، حظيت المجموعة بدور ريادي في مجال استراتيجيات الأعمال، وهي تتعاون اليوم بشكل وثيق مع عملائها لدعم مساعيهم في إحداث تحولات تستهدف تحقيق فوائد ملموسة لجميع أصحاب المصلحة، وتمكين المؤسسات من النمو، وبناء ميزات تنافسية مستدامة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات.

تتمتع فرق العمل العالمية والمتنوعة لدى المجموعة بخبرات واسعة في مختلف القطاعات والمجالات إضافة إلى رؤى وأفكار متقدمة مصممة لتحسين الوضع الراهن وإحداث تحولات إيجابية على الدوام. وتقدم المجموعة حلولاً متقدمة في مجالات الاستشارات الإدارية الرائدة والتقنية والتصميم إلى جانب المشاريع المؤسسية والرقمية. وتتميز المجموعة بنموذج عملها التعاوني الذي يغطي جميع المستويات والمتطلبات التي يحتاجها العملاء، ويتم تعزيز هذا النموذج بالسعي المستمر لدعم العملاء على الازدهار والنمو وتمكينهم من جعل العالم مكاناً أفضل للعيش ومزوالة الأعمال.

حول جمعية الإمارات للطبيعة

جمعية الإمارات للطبيعة هي جمعية غير ربحية تأسست لحماية التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مستقبل يزدهر فيه الإنسان والطبيعة معاً. أنشئت الجمعية في عام 2001 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل

نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، استكمالاً لإرث ورؤية المغفور له الشيخ زايد لدولة الإمارات.

لعِقدين من الزمان، كانت جمعية الإمارات للطبيعة شريكاً نشطاً وبارزاً في جهود الحفاظ على الطبيعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وهو أحد أكبر المنظمات البيئية المستقلة في العالم وأكثرها ثقة واحتراماً.

بصفتنا مؤسسة فكرية وطنية وروادًا لبرنامج "قادة التغيير" منصة العضوية الرقمية الأولى في العالم في مجال الحفاظ على الطبيعة، فإننا نقوم بتمكين المجتمع المدني والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وتأهيلهم لدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات من أجل تحقيق تأثير تحولي على نطاق واسع لمصلحة البشر والكوكب على حد سواء. لمعرفة المزيد عن برنامج "قادة التغيير" الرجاء زيارةae.leadersofhange.www وعن والبرامج الأخرى للجمعية من خلال ae.emiratesnaturewwf.www