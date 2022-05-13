أعربت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن حزنها لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدمت بصادق عزائها وعظيم مواساتها إلى أسرة آل نهيان الكرام جميعهم، وإلى أهل الإمارات بهذا المصاب الأليم.

وقالت هالة بدري: "فقدنا اليوم قائداً ورائداً عظيماً كرّس حياته لرفعة هذا الوطن العظيم. بعميق الأسى، أتقدم باسمي وباسم أسرة دبي للثقافة بخالص العزاء إلى أسرة المغفور له، وقيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان".

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