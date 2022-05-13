تعزية بوفاة رئيس الدولة

قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "في هذا اليوم الحزين على أمتينا العربيّة والإسلاميّة بفقدنا للقائد والأب الحكيم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان رحمه الله، نعزي قيادتنا الرشيدة أولاً وأنفسنا وأمتنا والعالم أجمع ثانياً، إذ أنّ رحيل سموّه يعدّ بمثابة المصاب الجلل لنا جميعاً، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يتغمّد فقيدنا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ستبقى ذكراه حاضرة بيننا حضور التاريخ الذي صنعه والإنجازات التي حققها في مسيرة دولة الإمارات ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ستستمر مسيرة التنمية والتمكين كما أرادها سموه أن تكون، وسنبقى الأوفياء على خطاه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".

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