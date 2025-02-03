قام وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة البريمي، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والشراكات والاطلاع على أفضل الممارسات والبرامج الموجهة لصاحبات الأعمال ودعم الاعمال الوطنية والحرفيين، وتعزير الروابط المجتمعية والاقتصادية بين صاحبات الأعمال من إمارة عجمان ومحافظة البريمي.

ترأس الوفد الدكتورة آمنه خليفة آل علي ـ عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وضم الوفد منى صقر المطروشي عضو مجلس الإدارة، وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات اعمال عجمان ومجموعة من صاحبات الاعمال عضوات المجلس.

واستقبل الوفد سعادة زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع محافظة البريمي، وراية بنت راشد العلوي رئيسة لجنة صاحبات الأعمال.

وتضمن برنامج الزيارة عرضاً مرئياً قدمته أنيسة الدرعي، يتناول أفضل الممارسات لدعم الأعمال الوطنية، والمبادرات والبرامج التي تعزز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجهود المبذولة لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي.

وقدم محمد السعدي ـ هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عرضاً حول دعم الحرفيين، حيث قدم شرحاً وافياً حول برامج تمكين الحرفيين وتطوير أعمالهم وتأثير التمويل والتدريب والتسويق على نمو واستدامة الأعمال، وأكد على أهمية الصناعات الحرفية ومساهمتها في القطاع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مع الإشارة إلى قصص نجاح لمشاريع حرفية استطاعت تحقيق نمو واستدامة بفضل برامج الهيئة.

وخلال الزيارة قام وفد مجلس سيدات أعمال عجمان بحضور حفل افتتاح معرض البريمي للعطور والاطلاع على الشركات والعلامات التجارية المشاركة وتم بحث فرص التعاون والشراكات مع الجهات المشاركة.

هذا وقدم مجلس سيدات أعمال عجمان شرحاً حول برامج وخطة عمل المجلس السنوية والهادفة إلى دعم قدرات ومهارات عضوات المجلس وصاحبات رخصة بدايات وتمكينهن من الترويج لمنتجاتهن وخدماتهن، كما تم استعراض أبرز الفعاليات والمعارض التي ينظمها المجلس والتي توفر منصات تسويقية تسهم في توسيع نطاق أعمالهن.

وأثنت الدكتورة آمنه خليفة على جهود غرفة عُمان ـ فرع محافظة البريمي، في دعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج متخصصة لدعم وتمكين الحرفيين، كما أشادت بالمبادرات الداعمة لتمكين المرأة في مجال الأعمال في كل من الإمارات وسلطنة عمان.

وأكدت أن مجلس سيدات أعمال عجمان حريص على تنمية العلاقات مع مختلف الجهات والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لدعم رائدات الأعمال وتطوير مشاريعهن، مشيرة إلى سعي المجلس لبناء شراكات استراتيجية تسهم في تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم الاقتصاد.

واتفق الطرفان على توثيق التعاون المشترك عبر التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم بين كل من "غرفة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان" مع "غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة البريمي ولجنة صاحبات الأعمال"، إلى جانب أهمية تنسيق العمل بين الطرفين وتنظيم فعاليات ومعارض مشتركة.

ووجهت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدعوة إلى الجانب العماني لحضور معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2025 والذي ستنطلق فعالياته في 24 فبراير الجاري في مركز الامارات للضيافة في عجمان.

وفي ختام الزيارة تبادلت الدكتورة آمنه خليفة، مع سعادة زاهر بن محمد الكعبي، وراية بنت راشد العلوي، الدروع والهدايا التذكارية.

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