رأس الخيمة: أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن مشاركتها في معرض جلفود للتصنيع والذي يجري تنظيم فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي.

تسعى راكز من خلال مشاركتها في المعرض إلى التواصل مع المستثمرين والمصنعين البارزين في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تثبت هذه المشاركة مدى التزام راكز باستعراض الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها إمارة رأس الخيمة في هذا القطاع. كما يحرص فريق راكز من خلال حضوره في المعرض على فهم المتطلبات الفريدة والخاصة بقطاع الأغذية والمشروبات وعرض مزايا تأسيس ومزاولة الأعمال ضمن النظام البيئي التجاري الفعال من حيث التكلفة والذي تتميز به إمارة رأس الخيمة وتقديم عروض جذابة على المرافق مثل المستودعات وقطع الأراضي علاوة على تسهيل الاستثمار في المنطقة.

وجدير بالذكر أن آخر التقارير الصادرة عن منظمة ستاتيستا المختصة في بيانات السوق والمستهلكين تُبين بلوغ قيمة سوق الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يعادل 38 مليار دولار أمريكي في الوقت الراهن. ومن المتوقع أن يواصل القطاع الازدهار بمعدل نمو ثابت يبلغ 5.18% سنوياً حتى عام 2028. كما تشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع معدل نمو سوق المواد الغذائية إلى 4% بحلول نهاية عام 2024.

وتعليقاً على فرص النمو الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "إن الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لازدياد معدلات النمو السكاني بها يفتح آفاقاً واسعة وفرص أعمال عديدة للمستثمرين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات. ويكمن هدفنا من المشاركة في معرض جلفود للتصنيع بتمكين المستثمرين من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية على النحو الذي يعكس مدى التزام راكز بتوفير خدمات دعم شاملة وبنية تحتية متطورة مصممة لتلبية كافة متطلبات هذ القطاع النابض بالحيوية."

وتُعد راكز وجهة استثمارية مفضلة لما يقارب 1000 شركة تعمل في مختلف المجالات والأنشطة التي تندرج ضمن قطاع الأغذية والمشروبات مثل إنتاج الأغذية وتعبئتها وتصنيع الأغذية والمشروبات وإمدادات الأغذية المتخصصة والتموين والخدمات الغذائية بالإضافة إلى التوزيع والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير. ومن بين أبرز العلامات التجارية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي تتخذ من راكز مقراً لعملياتها شركة ايتالفود ويونيكاي للأغذية والمراعي وشاي أحمد وساي فليفورز.

للتعرف على المزيد من عروض راكز الشاملة وأيضاً للتواصل مع فريقها من خبراء تأسيس الأعمال، يرجى من المستثمرين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات زيارة منصة راكز أثناء معرض جلفود للتصنيع 2023 وذلك في جناح 2 بمركز دبي التجاري العالمي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.