الشارقة: استقبلت مجموعة أِلف، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في إمارة الشارقة، وفداً من هيئة الشارقة للدفاع المدني، بهدف اطلاعهم على أفضل المنجزات والممارسات العالمية للمشاريع السكنية التي انجازها من قبل مجموعة ألف، والتي توفر خيارات سكنية واسعة من شقق وفلل تناسب أذواق المجتمع.

وترأس سعادة العميد سامي خميس النقبي الوفد الذي تعرف خلال الجولة الميدانية على نماذج الوحدات السكنية وجودة الحياة وعناصر الترفيه في المشروع السكني "الممشى" في الشارقة، الذي يُمثل أحد المشاريع السكنية المبتكرة والجديدة التي تعزز أساليب الحياة الفاخرة والمميزة.

ورحّب فريق مجموعة ألِف بالوفد الزائر خلال استقبالهم في مركز مبيعات المجموعة في مشروع "الممشى"، وتم استعراض مختلف أنواع الفلل المتاحة في مشروع "حيّان".

وأعرب السيد عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألِف عن امتنانه لزيارة الوفد الضيف، والتي تساهم في تعريف مواطني الدولة ومقيميها، بمميزات مشاريع المجموعة.

وأكد أن مثل هذه الزيارات تعدّ انعكاساً للتجارب الناجحة للمجموعة، وما نفذته من مشاريعها الحالية والمستقبلية، في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة عمرانية زاخرة.

من جانبه قال سعادة العميد سامي خميس النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني " ان الهيئة على استعداد دائم للتعاون مع كافة الشركات المحلية، بما فيها مجموعة ألِف، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة، وتوفير متطلبات السلامة العامة والوقاية والحماية، ضمن اختصاص الهيئة، من أجل إيجاد بيئة عقارية آمنة، تستقطب المستثمرين، وتحقق السلامة للجميع".

كما تخللت الزيارة عرضاً مرئياً عن وصف المشاريع العقارية لمجموعة ألِف ومواقعها علاوة على نسب البناء والاستعمالات الخاصة بها.

وفي نهاية الزيارة تم تقديم هدية تذكارية للوفد الزائر اعرابا عن الشكر والتقدير إلى سعادة العميد سامي خميس النقبي و هيئة الشارقة للدفاع المدني، على زيارتهم الى مشروع الممشى بالشارقة و دعمهم المستمر لمجموعة ألف.

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