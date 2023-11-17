دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، لتعزيز الدور الإيجابي للطرفين في مجال تطوير وتعزيز قطاع الفضاء، من خلال دعم البحوث والتطوير، استكشاف سبل التمويل للمشاريع البحثية من خلال التعاون مع الوكالات المعنية، والإسهام في وضع النظم المتعلقة بقطاع الفضاء. كما تنص المذكرة على دعم مجمع البيانات الفضائية التابع لوكالة الإمارات للفضاء، عن طريق شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

وقع الاتفاقية كل من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يسعدنا التعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز استدامة وتوطين صناعة الفضاء الإماراتية، وتمكين كوادرنا الوطنية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق التنافسية العالمية والريادة في هذا القطاع الحيوي، مما جعلها من الدول الرائدة في مجال علوم وتقنيات الفضاء بإنجازات غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي والعالم، وتحقيق المزيد من الإنجازات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير: "منذ إطلاق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في يناير 2021، لبرنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي"، قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في بناء قدراتها وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين في تبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض. وقد كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه، حيث أطلقت الهيئة القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات- 1"، والقمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات- 2"."

من جانبها، قالت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي آفاقاً جديدة نحو الابتكار في قطاع الفضاء حيث إن الجمع بين خبراتنا في تكنولوجيا الفضاء وإمكانيات الهيئة سيسهم في تطوير حلول مبتكرة تساعد في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في مجال الفضاء والتكنولوجيا. نحن ملتزمون بالعمل المشترك لدفع عجلة التقدم في البنى التحتية الذكية وتحقيق رؤية الإمارات لمستقبل متقدم ومستدام من خلال تكاتف الجهود لدعم الشركات الناشئة في قطاعات الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة".

وتابعت معالي سارة الأميري: "هذه الشراكة تشكل انطلاقة نحو استكشاف إمكانيات جديدة في استخدام البيانات وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) والاستفادة من خدمات الهيئة الذكية ودعم مجمع البيانات الفضائية مما يسهم في تطوير تطبيقات فضائية متطورة تدعم وتخدم مختلف القطاعات في الدولة، بما يعكس رؤيتنا الطموحة لتكون دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال الابتكار والتكنولوجيا على المستوى العالمي. نحن عازمون على خلق بيئة محفزة تشجع على الابتكار وترعى العقول الشابة، لنسهم بدورنا في النهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، وبما يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل مبتكر ومستدام في مجال الفضاء."

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