لتعزيز الابتكار والتميز التعليمي،

البروفيسور عواد: أولت جامعة أبوظبي، على مدار العشرين عاماً الماضية، اهتماماً بالغاً في الحفاظ على تميزها الأكاديمي والإسهام بفاعلية في القطاع التعليمي على المستويين الوطني والدولي

ستعود مذكرة التفاهم بالفائدة على أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والطلاب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل جامعة أبوظبي بذل الجهود لدعم مسيرة التعليم والارتقاء به في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين لدفع عجلة تطوير التعليم في جميع أنحاء الدولة. وبموجب هذه المذكرة سيسهم أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي وخبراء أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين في دعم عملية إعداد المعلمين وقيادة التخطيط التعليمي والإدارة والسياسات، حيث ستقوم جامعة أبوظبي والأكاديمية بتنظيم فعاليات وبرامج تعليمية لإعادة رسم ملامح المشهد التعليمي من خلال تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والتميز التعليمي.

وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، والدكتور أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، بحضور عدد من كبار مسؤولي الطرفين.

وتلبيةً للاحتياجات التعليمية المتطورة في المنطقة، سيعمل الجانبان على تسخير تجاربهما وخبراتهما الغنية في عقد ورش من شأنها مساعدة المعلمين على تقديم تعليم عالي الجودة لطلبة المستوى الجامعي. كما ستدعم مذكرة التفاهم أعضاء هيئة التدريس والمعلمين والطلاب من خلال تعزيز المهام أو الأنشطة التعليمية المصممة بعناية لتعزيز تجربة التعلم النشط، وتطوير أنشطة العمل بروح الفريق، والتعلم الجماعي والتعلم المتبادل بين الأقران.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة ابوظبي: "تُجسد شراكتنا مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين المرموقة حرصنا على الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز ثقافة الابتكار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مؤكدين التزامنا الراسخ في جامعة أبوظبي برفد أعضاء هيئتنا التدريسية بأدوات تعليمية رفيعة المستوى بما يعزز مستقبل التعليم في دولة الإمارات والأردن وخارجهما. وقد نجحت جامعة أبوظبي، خلال العشرين عاماً الماضية، في الحفاظ على التميز الأكاديمي والإسهام بفاعلية في دعم القطاع التعليمي على المستويين الوطني والدولي."

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبيدات، الرئيس التنفيذي، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين: "يسعدني أن أعلن عن توقيع مذكرة التفاهم هذه بين أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وجامعة أبوظبي. نحن نفخر بتلك الشراكة التي نبنيها وننميها بالفعل منذ ثلاث سنوات، وتجسّد هذه المذكرة رؤيتنا المشتركة لتطوير التعليم، وتمكين المعلمين؛ لتحقيق التميز في مجالهم."

تأسست أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين عام 2009 كمؤسسة غير ربحية تتبنّى رؤية جلالة الملكة رانيا العبد الله للارتقاء بنوعية التعليم من خلال تمكين المعلّمين بالمهارات اللازمة، وتقوم على توفير برامج تطوير مهنية مبتكرة ونوعية في الأردن والعالم العربي. وتستند الأكاديمية إلى أفضل الممارسات والبحوث العالمية والعلمية التربوية، ووفّرت حتى الآن من خلال برامجها المتنوعة ما يزيد عن 100,000 فرصة للتنمية المهنية لكلّ من المعلمين والقيادات التربوية.

للمزيد من المعلومات عن جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأثير وتوثيق المراجع البحثية، وذلك وفق "تصنيف التايمز للجامعات العالمية"، الذي وضعها أيضاً ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات، والأولى في محور التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2023"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 58 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 59 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 580 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2024»، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).