العين: بحثت جامعة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سُبل التعاون المشترك لتعزيز البحث العلمي والمشاريع المشتركة، وبما يخدم تلبية متطلبات التنمية في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز قدرات ومهارات الطلبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور أحمد علي مراد- النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة- والدكتور محمد سلمان يوسف الحمادي - مدير إدارة الخدمات الفنية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية - وعدد من الخبراء والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة الإمارات.

وأشار الدكتور أحمد مراد، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطب البيطري، وبما يخدم تدريب وتأهيل الطلاب للانخراط في سوق العمل، علاوة على دعم مشاريع البحث العلمي بين الطرفين، بما يساهم في تزويد جهات الاختصاص بنتائج بحثية تساهم في تطوير الزراعة وسلامة الأغذية، حيث تضع الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية البحثية استدامة الزراعة والأمن الغذائي كأولوية هامة كما وتعمل الجامعة على بناء الشراكات المحلية والدولية بما يعزز تحقيق رؤية الجامعة كمركز للمعرفة والبحث العلمي والتطوير و الخبرات.

كما ناقش الطرفان فُرص التعاون في مجال إنشاء المستشفى البيطري، بهدف استقطاب الخريجين والخريجات لتلبية سوق العمل من هذا التخصص العلمي، الذي بات مطلباً وضرورة هامة لما له من علاقة مباشرة بصحة الإنسان والحيوان، من خلال بناء بنية تحتية نوعية تحقق جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، إضافة لبحث إمكانية تطوير خدمات المختبرات العلمية في فلج هزاع والاستفادة من الكوادر والخبرات الفنية والإمكانات الحديثة والمتطورة التي تمتلكها جامعة الإمارات.

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات الفنية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية التعاون مع جامعة الإمارات، الجامعة الوطنية الرائدة على مستوى الدولة في مجالات البحث العلمي، ولما تمتلكه من كفاءات وخبرات أكاديمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من توجهات حكومتنا الرشيدة بأهمية تحقيق تكامل وتعاون جهود جميع المؤسسات الوطنية لتحقيق الخطط والبرامج والأهداف الاستراتيجية الوطنية، فكلا الطرفين لديهما خطط وبرامج طموحة، تساهم في خدمة الدولة والمجتمع في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية.

#بياناتشركات

- انتهى -