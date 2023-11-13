الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: تعزيزاً لأواصر التعاون وتبادل المعارف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية بهدف الارتقاء بالمنظومة الرقمية في البلدين وتطوير العمليات الحكومية عبر تبنّي التقنيات المتقدمة، وقّع مكتب الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع مؤسسة سيول الرقمية، الشركة الكورية الجنوبية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، وسعادة الدكتور يو سيك كانغ، رئيس مؤسسة سيول الرقمية، لتكون إطاراً للتعاون الشامل بين الطرفين في مجال التحول الرقمي.

ويعكس توقيع الاتفاقية التزام مكتب الشارقة الرقمية بتفعيل الشراكات مع المؤسسات الرقمية العالمية المتخصصة في تطوير التقنيات المتقدمة؛ لتسريع وتيرة الابتكار والتحوّل الرقمي في الإمارة، وإحداث تغييرات مبتكرة تؤثر بشكل إيجابي على الحياة اليومية لأفراد المجتمع، وتسهم في دعم التنمية المستدامة في جميع القطاعات الحيوية.

وتغطي مذكرة التفاهم مجموعة من مجالات التعاون تشمل تبادل الخبرات والمعارف بشأن تطوير السياسات واللوائح وخرائط طريق لمبادرات واستراتيجيات التحوُّل الرقمي والتطوير الحكومي، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات في المجالات الناشئة؛ مثل الذكاء الاصطناعي واستخدامه في القطاع الحكومي، والحوسبة السحابية، والتوأم الرقمي، والشمول الرقمي، وإدارة البيانات وحمايتها.

كما سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على استضافة منتديات مشتركة، وتسهيل فرص مشاركة الجمهور في استعراض تجارب التحوُّل الرقمي في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي بين الجهات الفاعلة في الصناعة والخبراء الأكاديميين من الجانبين، ودعم الاستثمار الخاص بالتحوّل الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات، علاوةً على العمل على مبادرة مشتركة توفّر برنامجاً لتمكين التحول الرقمي في دول أخرى.

وتكرّس مؤسسة سيول الرقمية جهودها لقيادة التحوّل الرقمي من خلال التطبيق الاستراتيجي لتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يضمن استخدام هذه التقنيات لصالح المجتمع والالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، معتمدةً نهجاً متعدد الأوجه يشمل السلامة والتعليم والأخلاق.

#بياناتحكومية

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