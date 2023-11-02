دبي الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيعها اتفاقية تعاون لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجال التربوي والتعليمي مع نظيرتها في جمهورية الهند، وذلك على هامش زيارة معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال بجمهورية الهند والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.

ووقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي المذكرة عن الجانب الإماراتي، في حين وقعها عن جانب الهندي معالي دارمندرا برادان، وزير التعليم وتطوير المهارات وريادة الأعمال، بحضور سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، وسعادة الدكتور حسان المهيري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعايا وبناء القدرات من الجانب الإماراتي. وحضر من جانب جمهورية الهند شري لاكسمينارايان ميشرا مستشار وزير التعليم، وسعادة سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور رانجان بانيرجي مدير IIT دلهي، والسيد فيد ماني تيواري الرئيس التنفيذي لشركة NSDC (المؤسسة الوطنية لتنمية المهارات)، والسيد أنيل ساهاسترابودي رئيسNETF (المنتدى الوطني لتكنولوجيا التعليم)، ود. شاليا شاه نائب أمين غرفة التجارة الدولية في وزارة التعليم العالي، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعليقاً على ذلك، أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، يدعم ازدهارها التعاون المشترك طويل الأمد بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية منها المجال التعليمي، الذي أرسى علاقات استراتيجية راسخة دشنت حقبة جديدة من التعاون ورسمت خارطة طريق لمستقبل واعد من النمو والتقدم والازدهار.

وقال معاليه: "نؤكد على أهمية هذا التعاون مع جمهورية الهند الذي سيسهم بدوره في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية وتطورها وازدهارها بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين. ونحرص في وزارة التربية والتعليم على مواصلة مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التعليمية على الصعيدين الإقليمي والدولي لتطوير المنظومة التعليمية ورفع جودة مخرجات التعليم ونقل الخبرات والتجارب من كافة دول العالم للنهوض بقدرات وكفاءات المعلمين والطلبة والارتقاء بها إلى المستويات التي تأهل أبناءنا من قيادة المستقبل ومواجهة مختلف تحدياته."

وتسعى مذكرة التفاهم إلى تقوية العلاقة القائمة بين الجانبين عبر دمج سبل التعاون في مجال مؤسسات التعليم من خلال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برامج البحث المشتركة، وتصميم الدورات، وعقد المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والتعليمية وإلقاء المحاضرات الخاصة المعنية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك في كلا البلدين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات في مجالي التعليم العام والعالي لتشمل اللوائح والهياكل القانونية التي تنظم هذين المجالين، وتبادل أفضل الممارسات وأطر التقييم والتصنيف والمعلومات التي ترتقي بالمؤهلات الوطنية، وآخر المستجدات والاتجاهات المتعلقة بالتقنيات الحديثة، فضلاً عن تبادل الأطر والسياسات في مجالات تنمية مهارات الموهوبين والمتفوقين.

وتنص الاتفاقية أيضاً على تبادل المعلومات بشأن معيار شامل لإطار المنهج الدراسي، والمؤهلات الصادرة عن مؤسسات التعليم في كلا البلدين تسهيلاً للاعتراف المتبادل بهذه المؤهلات، وسبل تسهيل التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين لتقديم برامج التوأمة والدرجات المشتركة والدرجات المزدوجة، إضافة إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET)، وأي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب من الجنسية الهندية في مدارس التعليم العام في دولة الإمارات 271,109 طالب وطالبة منهم 248 في المدارس الحكومية و270861 في المدارس الخاصة، في حين يبلغ عدد الطلاب في مؤسسات التعليم العالي 5,707 طالب وطالبة منهم 1,142 في مؤسسات التعليم الحكومي و4565 في الخاص.

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