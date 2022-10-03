بهدف تسويق منتجات النزلاء

بحث مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، سبل التعاون المشترك لتسويق المشغولات والمصنوعات التي ينتجها نزلاء المؤسسة وآليات تشجيعهم على زيادة الإنتاج، بحيث اتفق الطرفان على التسويق والترويج للمنتجات عبر مبادرة "رفوف" التابعة لمجلس سيدات اعمال عجمان وعرض المنتجات في عدد من نقاط البيع المعتمدة في مراكز التسويق والجهات الحكومية.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، على جهود مجلس سيدات اعمال عجمان في تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين جودة الحياة وزيادة سعادة الفرد والمجتمع، وتوفير مبادرات تسويقية مبتكرة تتواكب من اهداف المجلس، مشيدة بمستوى جودة منتجات نزلاء المؤسسة الأمر الذي يعكس جهود القائمين على توفير المناخ المناسب والأدوات والتدريب اللازم للارتقاء بجودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق.

من جانبه أكد العقيد عبد الله محمد الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، أن المؤسسة حريصة على تعزيز ثقافة العمل الحر لدى النزلاء وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، موضحاً أن المؤسسة لا تتواني عن تقديم

الدعم والتدريب المناسبين للنزلاء وربطهم مع المجتمع المحلي عبر تنويع القنوات التسويقية لمنتجاتهم.

#بياناتحكومية

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