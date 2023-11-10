تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية هادفة من شأنها تكثيف وتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية لتحصين الشباب ورفع مستوى الوعي والتصدي للشائعات.

سلسلة من اللقاءات والندوات من قبل خبراء ومتخصصين من أكاديمية ربدان ضمن حوارات ونقاشات مثمرة تُسهم في تعزيز القيم المجتمعية والمحافظة على الموروث الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية.

ستتناول اللقاءات محاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المُضللة وطرق التصدي لها، والتعامل مع ما يشهده العالم من تطوّر غير مسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الى جانب التطرق الى مشاكل الشباب وتعامل الآباء مع شغف أبناءهم، وغيرها.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : تُنظم "مجالس أبوظبي" في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون مع أكاديمية ربدان سلسة من ورش العمل والمحاضرات واللقاءات والندوات الهادفة الى تعزيز منظومة الأمن المجتمعي في الإمارة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية استراتيجية هادفة من شأنها تكثيف وتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية لتحصين الشباب ورفع مستوى الوعي والتصدي للشائعات وتعزيز قيم وتقاليد المجتمع، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من كوادر أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في التعليم الأكاديمي والمهني واجراء البحوث والتحليلات ذات الصلة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأكد سعادة سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، على أهمية هذه الشراكة بين الأكاديمية و "مجالس أبوظبي" لما تتضمنه من رؤية مشتركة ستُسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق والسلوكيات، والارتقاء بأهم مكوّنات المجتمع "فئة الشباب"، من خلال أسلوب تفاعلي يتضمن حوارات ونقاشات مثمرة تُعزز من منظومة الأمن المجتمعي وتدعم ازدهار الوطن وتحافظ على الموروث الثقافي وترسخ الهوية الوطنية.

وأضاف السعيدي أن نخبة من كوادر الأكاديمية، الذين يتمتعون بخبرات عالمية ومهارات استثنائية وتجارب واقعية، سيشاركون في هذه المبادرة الوطنية الرائدة، داعياً المجتمع المحلي وخصوصاً الشباب بأن لا يفوتوا هذه الفرصة وأن يحضروا هذه اللقاءات بحسب التوقيتات والأماكن التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً من قبل "مجالس أبوظبي".

وستنطلق الندوة الأولى بتاريخ 4 نوفمبر 2023 بعنوان "الأمن مسؤولية الجميع" في مجلس الفوعة في أبوظبي، الى جانب سلسلة من اللقاءات التي ستتبعها في مجالس أُخرى بالإمارة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، محاربة الاشاعة والأخبار الكاذبة والمعلومات المُضللة، والتعامل مع ما يشهده العالم من تطوّر غير مسبوق في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العلم، والقوة الناعمة ودورها في تعزيز الهوية الوطنية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

كما ستنعقد هذه اللقاءات في عدد من مجالس أبوظبي منها مجلس الروضة، ومجلس ربدان، ومجلس محمد خلف، ومجلس محمد أحمد المحمود، ومجلس مبارك بن قران، ومجلس الهواشم، ومجلس الفوعة.

وتواصل أكاديمية ربدان انخراطها في البرامج والمبادرات المجتمعية من خلال التعلُّم القائم على الخدمة الهادفة، وذلك في إطار سعيها الى خلق إمكانيات جديدة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

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